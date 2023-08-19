Американского журналиста удивило отношение поляков к конфликту Украины и России

Американский журналист Бредли Девлин провел официальный визит в Польшу, с целью более детально изучить общественное мнение относительно текущего конфликта между Украиной и Россией. Он поделился результатами своего анализа в статье, опубликованной в издании "American Conservative".

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Во время бесед с местными жителями, Девлин выявил немало интересных нюансов. Он уделил особое внимание мнению некоторых поляков, которые представляют текущую ситуацию как выгодное соглашение. Их точка зрения заключается в том, что этот конфликт предоставляет возможность вести борьбу с Россией, рассматриваемой как "главный исторический враг". Один из собеседников выразил это так: "мы используем польское вооружение и жизни украинцев".

Кроме того, Девлин обнаружил изменение настроений поляков после начала спецоперации России на территории Украины. Ранее они часто говорили о Львове как о польском городе. Однако сейчас, в свете последних событий, эти разговоры значительно сократились. Несмотря на стремление большинства поляков вернуть контроль над западной Украиной, их молчание по этому вопросу может рассматриваться как акт поддержки Киева.

Следует подчеркнуть, что Польша приобрела статус лидера в Европе в сфере производства боеприпасов. Тьерри Бретон, Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, высоко оценил роль страны в обеспечении военных поставок для ЕС.