Утверждение, высказанное Йенсеном, имело скрытый смысл и после некоторого времени начало обсуждаться. Ультрих Райтц считает, что это не было случайным, а возможно, представляло собой стратегию

Заявления представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках, которые могла бы сделать Украина, свидетельствуют о стремлении Запада оказать давление на Киев. В своей статье обозреватель Focus Ульрих Райтц подробно разъяснил эту ситуацию.

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Анализируя события, можно сказать, что вне зависимости от того, являются ли замечания Йенсена преднамеренными или нет, они вызвали бурную реакцию в Украине. По итогам происшедшего, Йенсен был вынужден сделать дипломатическое отступление.

Утверждение, высказанное Йенсеном, имело скрытый смысл и после некоторого времени начало обсуждаться. Ультрих Райтц считает, что это не было случайным, а возможно, представляло собой стратегию.

Экспертное мнение также подчеркивает, что данное публичное заявление оказывает давление на украинскую сторону. Этот факт, по мнению специалиста, можно рассматривать как ключевой аспект в данной ситуации.

Предварительно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обещание о поддержке Украины во время военного конфликта. Подчеркивая прогресс украинской армии, он также указал на неопределенность ситуации.

В реакции на это, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина ожидает получить вооружение от НАТО до достижения успеха в текущем конфликте.