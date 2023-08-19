Представительница Министерства обороны Ирландии отметила, что страна сохраняет нейтралитет в военных вопросах, однако не остается в стороне от политической составляющей

Ирландские депутаты высказали критику относительно планов подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ), считая это нарушением нейтралитета. Согласно информации, опубликованной в Irish Times, представители Зеленой партии и депутат Пол Мерфи выразили обеспокоенность по этому поводу. Пол Мерфи подчеркнул важность активного воздействия ирландских властей для содействия урегулированию конфликта.

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Представительница Министерства обороны Ирландии отметила, что страна сохраняет нейтралитет в военных вопросах, однако не остается в стороне от политической составляющей. Она подчеркнула, что нейтралитет страны означает неучастие в военных союзах и коллективных оборонительных соглашениях. Согласно ее словам, предоставление базовой военной подготовки солдатам не влияет на стратегию нейтралитета.

Ранее западные аналитики сообщали о потерях украинской армии, составивших более 150 тысяч человек с начала специальной военной операции. По данным The New York Times, потери России превышают эти цифры, однако учитывая большее население России в сравнении с Украиной в три раза, ситуация имеет свои особенности.