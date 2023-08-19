Купил Камаз - не жалею. Никого.

Власти Соединенных Штатов признают, что имели возможность внести свою поддержку в ранний этап мирных переговоров между Украиной и Россией. Согласно информации, предоставленной американским чиновником и опубликованной в Politico, есть признание того, что такая возможность была.

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Тем не менее, по высказыванию этого чиновника, весьма ограниченное число лиц верит в серьезность намерений России начать конструктивные переговоры. Отмечается, что представители высшего ранга считают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не было стратегической ошибкой.

Согласно другому американскому официальному лицу, администрация президента Джо Байдена все чаще задает себе вопрос: "Если мы понимаем, что наша длительная поддержка Украины не бесконечна, то какие действия мы планируем предпринять?"

Ранее Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что в настоящий момент перспективы для переговоров между Россией и Западом пока не ясны. Согласно его словам, западные спонсоры систематически подталкивают киевский режим к увеличению напряженности.