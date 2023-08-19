Врагу не сдается наш храбрый Варяг

Бывший президент США Дональд Трамп предположительно планирует добровольно явиться в тюрьму округа Фултон на следующей неделе. Сообщение об этом поступило от информированного источника в правоохранительных органах, цитируемого телеканалом CNN.

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Подробности данного решения не раскрываются на данный момент. Однако, в рамках расследования по делу о возможной попытке влияния на результаты выборов 2020 года в штате Джорджия, политикам и другим обвиняемым, включая Дональда Трампа, было наложено обязательство явиться властям до 25 августа текущего года.

Дональд Трамп, который отвергает обвинения в свой адрес, пока не делал заявлений относительно возможности его сдачи властям.

В прошлом Трамп обвинил нынешнее руководство страны в попытке фабрикованных обвинений, направленных на пожизненное заключение его в тюрьму. Политик отметил, что администрация президента Джо Байдена уверена в своей безнаказанности. Трамп также предложил начать судебные процессы по своему делу после выборов 2024 года, назвав решение прокуратуры начать расследование по делу о событиях в Капитолии 2 января 2024 года вмешательством в выборный процесс.

До указанной даты, 25 августа, Дональд Трамп обязан явиться в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, где ему предстоит формальный арест. Этот процесс включает в себя проведение обыска, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.