ЭКОВАС утвердило дату вторжения в Нигер, но не разгласило ее

ЭКОВАС готовится вмешаться в ситуацию в Нигере, как последнюю меру для восстановления конституционного порядка. Дата начала военного вмешательства будет сохраняться в секрете, сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах. Он подчеркнул, что несмотря на предпочтение мирных решений, непреклонность местной хунты вынуждает начать военные действия.

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Абдель Фатау Мусах отметил, что эта инициатива связана с течением переворотов в регионе, и обеспечит краткосрочное восстановление конституционного порядка в Нигере. План действий уже разработан и согласован.

В ночь на 27 июля власть в Нигере была перехвачена "Национальным советом спасения родины", который объявил об отстранении президента Мохамеда Базума. Границы страны были закрыты, конституция приостановлена, а политические партии запрещены.

Мятежные силы в Нигере планируют поднять армию в боевую готовность в ожидании возможного вторжения соседних государств. Власть, захваченная хунтой, также намерена мобилизовать часть населения.