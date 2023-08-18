А ведь говорили что аналогов нет (с)

Эксперты журнала Military Watch утверждают, что российская ракетная система «Искандер» представляет серьезную угрозу для Североатлантического альянса (НАТО). В статье подчеркивается, что Вооруженные силы России имеют значительные запасы ракетных боеприпасов для своей системы «Искандер-М». Основная часть этого арсенала предназначена для эффективного противостояния НАТО и США в случае усиления напряженности.

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Авторы публикации отмечают отсутствие аналогов данной ракетной системы на Западе.

По словам вице-премьера и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в России наблюдается значительный рост выпуска боеприпасов. Он подчеркнул, что только за текущий год объемы производства по многим видам вооружения и военной техники превысили объемы предыдущего года. Он также отметил, что поставки средств поражения в одном месяце превышают общий объем заказов за весь прошлый год.