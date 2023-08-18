Интересно что из этого получится

В Огайо, одном из штатов США, набирает популярность инициатива по легализации марихуаны, как сообщает информационное агентство Fox News. Заключительное решение о данном вопросе будет принято 7 ноября, когда граждане штата выразят свое мнение на дне голосования, используя отдельные бюллетени.

реклама

По предложенной мере, лица, достигшие 21 года, смогут законно покупать и хранить до 2,5 унций (около 70,9 грамма) каннабиса. В рамках покупки будет взиматься 10-процентный налог, вырученные средства направят на финансирование программ по лечению наркозависимости, а также на социальные и трудовые инициативы. На данный момент в Огайо марихуана разрешена только в медицинских целях. В случае полной легализации, Огайо станет двадцать четвертым штатом, где употребление марихуаны будет законно.

Параллельно Германия также приняла законопроект, разрешающий хранение до 25 граммов марихуаны лицами старше 18 лет.