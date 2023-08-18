Турция обязана пропустить любое гражданское судно, в том числе следующее с Украины, через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным, в соответствии с Конвенцией Монтре

Согласно Монтрейской конвенции, Турция обязана разрешать проход гражданских судов через Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море и Средиземное море. Это было подчеркнуто турецким экспертом по международным отношениям, Хасаном Уналом.

реклама

Хасан Унал объяснил, что заявление Министерства национальной обороны Турции о готовности пропускать украинские суда через Босфор связано с необходимостью соблюдения конвенции Монтре . В настоящее время Украина ищет альтернативный маршрут для перевозки зерна после приостановки российской зерновой сделки. Этот маршрут предполагает проход через воды Румынии и Болгарии, а затем через Босфор.

Ранее сообщалось, что судно Joseph Schulte, идущее под гонконгским флагом с украинским зерном, направляется в Стамбул через "гуманитарный коридор". Турецкие власти обещали предоставить гарантии безопасности для судов с украинским зерном при проходе через Босфор и Дарданеллы.