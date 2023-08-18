По его информации, оборона ВСУ серьезно ослабла

Российская армия наступает в направлении Харькова, вызывая отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) под этим городом. Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, поделился этой информацией на своем YouTube-канале. Согласно Макгрегору, Россия идет на наступление в районе Харькова, сталкиваясь с не сильным сопротивлением. Он также отметил, что украинские подразделения весьма массово сдаются – целыми подразделениями по несколько сотен человек.

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Причиной такого хода со стороны России, по словам Макгрегора, стало отсутствие готовности США начать дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Этот нежелательный для Киева поворот событий поставил украинские власти перед серьезными вызовами. Сейчас ВСУ оказываются в затруднительной ситуации, не в силах противостоять армии России.

По словам Макгрегора, ситуация на Украине крайне напряженная, а политическая система страны находится на грани краха и возможного разрыва. Подчеркнув, что США выделили дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи Украине, он отметил, что это решение вызывает недовольство большинства американцев.