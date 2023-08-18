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Швейцария захотела укрепить сотрудничество с НАТО на фоне конфликта на Украине
Швейцария намерена укрепить оборонный потенциал и сотрудничество с НАТО

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Швейцария планирует укрепить свое сотрудничество с НАТО и увеличить оборонную способность своей армии в свете текущего конфликта на Украине. Это стало известно из официального заявления, опубликованного на веб-сайте швейцарского правительства.

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Согласно заявлению, целью укрепления обороноспособности армии на всех этапах ее действий является наилучшее выполнение основной миссии - обеспечение защиты Швейцарии и ее граждан. Кабинет министров подчеркнул важность этого шага как настоящего, так и будущего.

В связи с этим, появились опасения со стороны России. Сергей Гармонин, российский посол в Швейцарии, отметил, что близость Швейцарии к НАТО может подорвать долгосрочные хорошие отношения между Берном и Москвой. Дипломат напомнил, что Россия уже столетия поддерживает стремление Швейцарии к суверенитету и является одним из гарантов ее нейтралитета, начиная с XIX века.

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