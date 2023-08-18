Основным функционалом беспилотника будет выполнение задач разведки и навигации одновременно

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходит в Подмосковье, компания «Аэроскан» представила инновационное решение – робот-вездеход, совмещенный с дроном - передает информационное агентство ТАСС.

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Под обозначением 421-24 кроется неординарная модель, воплощающая симбиоз роботизированной платформы и беспилотника. Основным функционалом беспилотника будет выполнение задач разведки и навигации одновременно. Важно подчеркнуть, что платформа предоставляет возможность установки различных компонентов, включая пулеметы, научное оборудование и даже носилки, что позволит эффективно эвакуировать раненых с полей боя.

В апреле текущего года исполнительный директор НПО «Андроидная техника» - Евгений Дудоров, дал важное заявление. Он сообщил о перспективной российской разработке под названием «Маркер», которая способна не только запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, но и может в будущем поднять на вооружение до 100 таких беспилотных аппаратов. Не оставив это заявление без продолжения, он также рассказал о созданном специально для этой платформы малоразмерном дроне-камикадзе «БАС-80».