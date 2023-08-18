РКЦ «Прогресс»: ракету-носитель «Союз-5» планируют впервые запустить в 2025 году

Первый запуск новой среднеклассовой ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на декабрь 2025 года. Премьер-министру России Михаилу Мишустину была представлена эта информация в ракетно-космическом центре "Прогресс".

реклама

В ходе мероприятия премьеру был показан цех сборки и испытаний двухступенчатой ракеты, разрабатываемой РКЦ "Прогресс", а также была предоставлена информация о планах развития центра.

По предоставленным материалам, завершение создания ракеты запланировано на 25 ноября 2025 года, а первый запуск космического ракетного комплекса "Союз-5" намечен на 24 декабря 2025 года.

В июне было объявлено, что Научно-производственное объединение "Энергомаш" успешно разработало жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ, который будет использоваться для летных испытаний "Союза-5".

В конце мая стало известно, что в России завершились успешные испытания бака с окислителем для перспективной средней ракеты "Союз-5". Эти испытания подтвердили правильность конструкторских решений, использованных при проектировании изделия.