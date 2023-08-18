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Politico: слова Йенссена об уступках территории Украины ради членства в НАТО нанесли ущерб альянсу
Сам Йенссен отреагировал на критику, подчеркнув, что это сугубо право Украины принимать решения

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Слова Стиана Йенссена, главы офиса генсека альянса НАТО, о том, что Украина может отказаться от некоторых территорий ради членства в НАТО, вызвали негодование в некоторых странах Запада. Дипломаты сочли, что такие высказывания могут нанести ущерб альянсу.

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Критики утверждают, что заявления Йенссена вызвали недовольство в различных странах Запада. Дипломат из одной из центральноевропейских стран отметил, что такие высказывания являются серьезной ошибкой, несмотря на опытность профессионала. Другой дипломат добавил, что эти слова не отражают позицию 31-х союзников и не представляют собой согласованной попытки изучить реакцию мирового сообщества.

Сам Йенссен отреагировал на критику, подчеркнув, что это сугубо право Украины принимать решения. Он также подчеркнул, что важно поддерживать украинцев в их стремлении.

Предварительно в НАТО рассматривалась возможность обмена территорий Украины на членство в альянсе. Йенссен предположил, что такой шаг может способствовать окончанию военного конфликта.

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