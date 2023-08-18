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Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
У берегов Турции замечен первый сухогруз после выхода России из зерновой сделки

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У берегов Турции был замечен первый сухогруз, который вышел из порта Одессы, совершив это действие после того, как Россия покинула зерновую сделку. Про это информировал телеканал France 24.

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По информации от источников, судно, на котором развевается гонконгский флаг, под именем Joseph Schulte, движется в направлении Стамбула по вновь образованному гуманитарному коридору. Этот маршрут был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским как ответ на российскую блокаду украинских портов.

Предварительно были объявлены обеспечения безопасности для судов с украинским зерном при их проходе через проливы Босфор и Дарданеллы, это было заявлено турецкими официальными лицами.

Следует отметить, что Россия прекратила выполнение договоренностей о зерновой сделке 17 июля. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, подчеркнул, что часть сделки, относящаяся к России, так и осталась невыполненной.

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