Но как всегда что-то пошло не так

Бывший сотрудник Государственного департамента США и пенсионированный капитан корпуса морской пехоты США Мэтью Хох выразил свою точку зрения относительно военной подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что она не была адаптирована для длительного конфликта. В интервью на YouTube, Хох подчеркнул, что прогнозировались лишь несколько недель противостояния российской армии.

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Он считает, что недостаточное обучение и подготовка привели к тому, что контрнаступление ВСУ было предначертано к провалу с самого начала. По словам Хоха, сравнительно маленькие размеры украинских вооруженных сил в сравнении с российскими и недостаточное снабжение не позволили им справиться с длительным конфликтом. Он также указал на активные действия российской армии в течение шести месяцев, включая подготовку окопов и укреплений.

Хох также отметил, что российская сторона предвидела возможное контрнаступление украинских войск и адаптировала свои действия к этому сценарию. В то же время ВСУ столкнулись с нехваткой необходимого вооружения для успешного продвижения, что, по мнению Хоха, лишило их шансов на успех.

Ранее американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предупредило государственного секретаря Энтони Блинкена о возможной неудачной попытке контрнаступления ВСУ. Американский журналист Сеймур Херш, удостоенный Пулитцеровской премии, также выразил мнение, что вероятно ВСУ не смогут успешно провести контрнаступление, ссылаясь на свои источники.