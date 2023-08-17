Эстонское подразделение ЦРУ, видимо

ЦРУ США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о возможном неудачном исходе контрнаступления Украины. Сообщение было представлено американским журналистом и лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем на его веб-ресурсе.

реклама

По данным агентства, Блинкен был осведомлен о том, что украинская армия, скорее всего, не сможет добиться успеха в своем контрнаступлении. Эксперты называют последние события "показательным действием", организованным президентом Украины Владимиром Зеленским, и полагают, что некоторые члены администрации попались на эту уловку.

По информации от источника, близкого к Хершу, Энтони Блинкен стремился повторить подвиг Генри Киссинджера, который в 1973 году заключил Парижское мирное соглашение, положившее конец Вьетнамской войне. Блинкен, предположительно, стремился провести аналогичные мирные перемены на Украине. Эти планы были раскрыты источнику издания.

В июле Херш отмечал, что как украинские, так и американские военные прекратили делать прогнозы относительно будущего хода наступления со стороны Украины. По его информации, у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует четкий план действий, и его действия ограничиваются стремлением сохранить ситуацию под контролем.