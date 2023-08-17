Херш: инициатором переговоров по Украине в Саудовской Аравии был Салливан

Инициатором переговоров по урегулированию ситуации в Украине в Саудовской Аравии стал Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности.Эту информацию предоставил американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack.

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Сотрудник американской разведки рассказал, что исходные переговоры в Джидде предполагались в случае успеха украинского контрнаступления. Этот разговор был уподоблен переговорам в Версале, прошедшим после Первой мировой войны в 1918 году.

Он подчеркнул, что целью было определение будущего взаимодействия наций для следующих поколений, после разрешения конфликта. В консультациях по урегулированию конфликта также участвовал представитель Китая, что, по заявлению МИД КНР, помогает укрепить международное согласие.