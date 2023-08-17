Столтенберг подчеркнул, что будущее Украины должны определить ее граждане, и НАТО готово лишь поддержать выбор украинцев

Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, обещает непоколебимую поддержку Украины в течение всего военного конфликта. Эту позицию он выразил в ходе своего заявления, цитируемого агентством ТАСС.

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Согласно его словам, "НАТО будет оказывать поддержку Украине до ее окончательного успеха". Он также отметил, что украинская армия продвигается вперед с постоянной настойчивостью, несмотря на крайне сложную обстановку. Столтенберг подчеркнул, что будущее Украины должны определить ее граждане, и НАТО готово лишь поддержать выбор украинцев.

По словам генсека НАТО, решение о результатах переговоров и их приемлемости должно быть исключительно в руках украинской общественности. Столтенберг также подчеркнул, что украинцы сами должны определить, какое будущее им наиболее соответствует.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что поддержку Украины выражают обе политические партии Конгресса США.