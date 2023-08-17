В пакет вошли так нужные машины разминирования

Риксдаг Швеции утвердил выделение Вооруженным силам Украины (ВСУ) средств в размере 3,4 миллиарда шведских крон (314 миллионов долларов) для военной поддержки. Это решение было объявлено в официальном заявлении, опубликованном на веб-сайте шведского парламента.

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Согласно заявлению, Риксдаг санкционировал передачу дополнительной оборонной техники Украине. В рамках этой инициативы будут отправлены боеприпасы и компоненты к ним, специализированное оборудование для разминирования, бронированные транспортные средства, а также предметы первой необходимости.

Ранее было объявлено, что Швеция, входящая в 12-й пакет военной помощи для Украины, оказывает поддержку в обучении украинских пилотов владению шведскими истребителями Jas 39 Gripen. Это решение было принято в ответ на просьбы военнослужащих ВСУ о предоставлении истребителей для укрепления авиационных корпусов украинских систем ПВО.