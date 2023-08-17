Президент Южной Кореи отметил, что страны разделяют общие ценности и должны совместно противостоять угрозам со стороны Северной Кореи

Президент США Джо Байден предложил дипломатический путь для улаживания недоразумений между Японией и Южной Кореей, намереваясь организовать встречу с ключевыми союзниками в резиденции Кэмп-Дэвид. Сообщает об этом мировое агентство Associated Press.

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Инициатива направлена на неформальное общение, что способствует улучшению отношений между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Это первая встреча для президента Байдена в этой исторически значимой резиденции, где ранее под руководством президента США Джимми Картера были заключены мирные соглашения между Египтом и Израилем.

Согласно словам историка из Исторической ассоциации Белого дома Сары Флинг, Кэмп-Дэвид известен тем, что создает менее формальную атмосферу для знакомства лидеров и их гостей.

Встреча в этом историческом месте направлена на преодоление давних противоречий между Японией и Южной Кореей. Прошлое, связанное с Второй мировой войной и колониальным влиянием Японии, до сих пор оставляет свои следы в отношениях двух стран. Такие неразрешенные вопросы затрудняют сотрудничество Токио и Сеула по вопросам сдерживания Китая и Северной Кореи.

В предшествующих заявлениях Южная Корея поддерживала идею активного обмена ядерной информацией с Японией и США. Президент Южной Кореи отметил, что страны разделяют общие ценности и должны совместно противостоять угрозам со стороны Северной Кореи.