Кроме того, Украина получила 10 наземных радиолокационных станций GO12 для обеспечения наблюдения

На официальном сайте немецкого правительства было объявлено о новой поставке военной техники из ФРГ в Украину.

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В рамках этой помощи Киеву были переданы две модификации систем противовоздушной обороны IRIS-T SLS, а также свыше 4,3 тысячи дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров. Кроме того, Украина получила 10 наземных радиолокационных станций GO12 для обеспечения наблюдения.

С целью дополнительной поддержки, Германия также предоставила 8 сменных систем для грузоподъемных погрузчиков весом 15 тонн, а также несколько прицепов и полуприцепов.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский поручил компетентным ведомствам предоставить конкретные детали о потребностях страны в вооружениях перед партнерами из Запада. В связи с этой инициативой, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины получили задание активно взаимодействовать с зарубежными партнерами.