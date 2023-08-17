Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пресс-службу НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свою оценку изменениям, касающимся ядерного потенциала России, как сообщает Reuters.

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Столтенберг заявил: "На данный момент мы не заметили никаких изменений в ядерных возможностях России, которые могли бы спровоцировать нас к пересмотру нашего ядерного арсенала и тактики его размещения. Пока что у нас нет оснований для ответных действий."

Ранее Министерство иностранных дел России поделилось информацией о сотрудничестве с США в области контроля над вооружениями. Хотя обе страны периодически обмениваются оценками по данной теме, отмечается, что в этой сфере отсутствует полноценный систематический диалог, который был приостановлен по инициативе США, подчеркнул заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.