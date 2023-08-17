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Депутат южнокорейского парламента: КНДР может запустить баллистическую ракету
В Южной Корее заявили о новых угрозах со стороны КНДР

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На фоне предстоящей встречи между южнокорейским лидером Юн Сук Елем и президентом США Джо Байденом, возрастает тревожность по поводу возможных агрессивных действий со стороны Северной Кореи. Инсайдер из южнокорейского парламента, Ю Сан Бом, сообщил агентству Reuters, что Северная Корея может быть на пути к запуску межконтинентальной баллистической ракеты или других провокационных актов.

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Запланированная встреча, намеченная на 18 августа, между Джо Байденом и Юн Сук Елем, а также с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды, направлена на укрепление сотрудничества в контексте возрастающих угроз со стороны Северной Кореи и растущего влияния Китая.

Информация из Северной Кореи свидетельствует о недовольстве укреплением военного партнерства между США, Южной Кореей и Японией и намерением создания "азиатского НАТО".

Эксперты также не исключают возможности, что Северная Корея может предпринять попытки запуска баллистической ракеты или даже спутника-шпиона, как способ демонстрации своей военной технологической мощи. Стоит отметить, что в мае этого года Северная Корея неудачно попыталась запустить спутник-шпион в космос, что было оценено как серьезная провал. 

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