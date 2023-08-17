Экс-глава МИД Австрии объяснила желание Макрона попасть на саммит БРИКС

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль разъяснила мотивы желания президента Франции принять участие в предстоящем саммите БРИКС. Согласно информации, опубликованной ТАСС, Кнайсль подчеркнула, что в последнее время роль этого объединения в мировой политике значительно возросла.

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Кнайсль заметила, что в прошлом Европу не беспокоила активность БРИКС, так как отсутствовала конкретная документация, отражающая позицию этой группы. Она указала на "евроцентризм" европейских чиновников как фактор, определяющий эту позицию.

Политик отметила интересное изменение: теперь президент Франции Эмманюэль Макрон стремится активно взаимодействовать с БРИКС. Она подчеркнула, что текущая геополитическая ситуация вносит изменения в международные отношения и глобальную политику, оказывая влияние даже на установленные институты.

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге. Важно отметить, что помимо лидеров стран-участников, более 30 государств также выразили желание принять участие в мероприятии. По информации от МИД ЮАР, президент этой страны Сирил Рамафоса расширил круг участников, пригласив лидеров 67 стран и 20 представителей различных организаций для участия в саммите БРИКС.