Прекращение забастовки обеспечивает поставки ракет в Украину

Английский завод, который производит ракеты Storm Shadow и Brimstone для Украины, восстановил свою деятельность после прекращения забастовки. Забастовку организовал профсоюз GMB в ответ на низкие зарплаты и премии для сотрудников государственного оборонного предприятия Defense Equipment & Support, включая тех, кто занимается сборкой ракет.

реклама

Инициатива остановить работу на две недели начиная с 21 августа была поднята около 50 членами GMB. Однако, благодаря начатым переговорам с представителями министерства обороны, забастовка была приостановлена. Министерство обороны предложило планы по увеличению зарплат и премий для работников.

Министерство обороны Великобритании заверило, что забастовка не повлияет на намеченные поставки вооружений в Украину. Ведомство также подчеркнуло наличие запасных планов на случай непредвиденных обстоятельств.

Информация о забастовке стала известна 8 августа. Представители GMB подчеркнули, что сотрудники завода получают годовую зарплату, меньшую на 18 тысяч фунтов стерлингов, по сравнению с квалифицированными работниками, у которых зарплаты были увеличены. Прекращение забастовки спасло возможность поставок ракет Storm Shadow в Украину.