США и Бразилия захотели организовать встречу президентов в сентябре

В сентябре ожидается историческая встреча президентов Джо Байдена и Луиса Инасиу Лулы да Силвы на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Согласно информации от Bloomberg, США и Бразилия активно обсуждают детали данной встречи.

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Избегая недавних напряженностей, оба лидера провели важные телефонные переговоры, нацеленные на обсуждение совместных стратегий в области климата и других ключевых аспектов. Это свидетельствует о готовности США и Бразилии преодолеть разногласия ради общих глобальных целей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Бразилия может сыграть решающую роль в вопросах, связанных с восстановлением зерновой сделки. Это объясняется влиянием политики Бразилии на российских чиновников, что делает страну ключевым игроком в мировой политике.