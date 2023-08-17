На Западе объяснили молчание Турции после инцидента с сухогрузом

События в Черном море с сухогрузом "Сукра Окан" привели к новой дипломатической напряженности. Теперь это затрагивает Турцию и Россию, поднят вопрос о влиянии конфликта в Украине на отношения стран НАТО. Анкара избрала необычное молчание, и Reuters подчеркивает, что это может быть частью стратегии.

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Аналитики на Западе видят в такой тактике попытку Турции повлиять на Россию, чтобы пересмотреть сделку по экспорту зерна. Йорюк Исик, геополитический аналитик из Bosphorus Observer, указывает, что это молчание может быть связано с предстоящим визитом Владимира Путина в Турцию по приглашению Эрдогана, который, по ожиданиям, может состояться в конце августа.

В воскресенье в международных водах недалеко от Стамбула, вооруженные морские силы России высадились на турецкое судно "Сукра Окан". Капитан игнорировал требования, и Россия вынуждена была использовать предупредительный огонь, чтобы заставить судно остановиться. После осмотра "Василий Быков" продолжил свой путь.