Австрийский полковник Райснер: ВС РФ сокращают пространство для маневра ВСУ

Полковник Маркус Райснер, представитель австрийских вооруженных сил, высказал тревожное предостережение относительно ситуации на востоке Украины. В ходе интервью для газеты "Tagesspiegel", он предупредил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут столкнуться с риском траты резервов при продолжении наступления

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По словам полковника Райснера, стремление Киева совершить прорыв к началу осенней распутицы может привести к осложнениям. Одна из наступательных бригад перебрасывается в зону активных боевых действий, и это может вызвать серьезные неприятности для украинских военных. Райснер подчеркнул, что украинские силы перемещены в район между Купянском и Кременной в ответ на нарастающие атаки со стороны российских войск.

Это действие сокращает возможности маневра для Украины в центральном направлении, начатом с 4 июня. Полковник выразил опасение, что страна может оказаться одновременно втянутой в бои на нескольких направлениях.

Ранее генерал ВСУ Александр Сырский также отметил ухудшение обстановки под Купянском из-за действий России. Он подчеркнул, что командование ВСУ предприняло существенные шаги для обеспечения надежной обороны страны, но пока без результатов.