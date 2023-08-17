Как уточнила дипломат, ей нужно найти жилье, где можно будет содержать ее животных — пони, коней и собак

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии, планирует переезд в Россию с поиском подходящего жилья для своих животных. Как сообщает РИА Новости, дипломат выразила желание переехать в Россию и уже начала поиск подходящей недвижимости.

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Кнайсль подчеркнула, что ей необходимо обеспечить комфортное проживание своим животным — пони, коням и собакам. Несмотря на разнообразные слухи о ее местонахождении, она нашла домик в небольшой деревне в Рязанской области. Кнайсль подметила, что это лишь временное решение, и она всё еще находится в поиске подходящего жилья для себя и своих питомцев.

Среди интересных деталей отмечается, что в Ливане у Кнайсль также есть пони, лошади и много собак. На данный момент она занимает должность преподавателя в Петербургском государственном университете, и ей даже было предложено управлять одним из научных центров университета.

Экс-глава МИД Австрии признается, что для нее рязанская деревня Петрушово представляет больший интерес, чем популярные Мальдивы. Все это свидетельствует о серьезных намерениях Карин Кнайсль начать новый этап своей жизни в России.