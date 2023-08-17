Минздрав предупреждает - куренье это яд (с) Остров Сокровищ

Известный американский актер Джон Макгинли, широко известный по своей роли доктора Кокса в популярном телесериале "Клиника", выступил с необычным обращением к президенту Украины. В видеоролике, опубликованном в социальной сети Instagram (которая, к слову, считается экстремистской и запрещена в России), актер призывает главу государства начать лечение от наркомании и позаботиться о своем здоровье.

реклама

В своем обращении Макгинли также подчеркивает важность различать доброту и терпимость. Он считает, что президенту стоит следовать пути, основанному на доброте и заботе о себе. Актер выражает свою озабоченность тем, что за последний год алкоголь и наркотики, по всей видимости, стали "лучшими друзьями" Зеленского.

Ранее эксперт в области наркологии, Василий Шуров, поднял вопрос о здоровье президента. Он отметил, что мимика Зеленского выглядит не самым лучшим образом, и выразил предположение, что это может быть следствием отказа от наркотических средств, которые он употреблял ранее.