Эти ребята не особо верят в отмену вторжения

В столице Нигера Ниамее начался набор добровольцев с целью противостояния возможной военной интервенции, которую может осуществить Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Инициативная группа местных жителей объявила о наборе «десяти тысяч добровольцев по всей стране», которые готовы принять участие в операциях, предоставлении медицинской помощи и обеспечении логистики. Амсар Бако, один из инициаторов, подчеркнул важность готовности к интервенции в случае её неожиданного начала.

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Процесс вербовки добровольцев запланирован на 19 августа и будет проводиться в Ниамее, а также в городах, прилегающих к границам с Нигерией и Бенином. Отмечается, что мятежники, контролирующие власть в Нигере, не принимают участие в данной инициативе, однако они ознакомлены с ней.

Ранее Африканский союз отказался поддержать предложение ЭКОВАС об интервенции и отказался применять силу против мятежников, удерживающих власть в Нигере. В то время президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара объявил, что страны ЭКОВАС достигли согласия о начале военной операции против мятежников, завладевших властью в Нигере, и она должна начаться "в самое ближайшее время".