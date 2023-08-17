В результате конфликта в 1974 году, Китай захватил остров, который прежде принадлежал Вьетнаму

Китайские власти вызвали обеспокоенность международного сообщества, осуществляя строительство на острове Тритон в Южно-Китайском море, на который также претендуют Вьетнам и Тайвань. Строительство предположительно взлетно-посадочной полосы на этом острове стало предметом внимания по данным, полученным от спутниковых снимков.

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Исследования по данным спутниковых снимков подтверждают, что строительство взлетно-посадочной полосы, предположительно начатое в начале августа, является частью действий Китая. Ожидается, что длина полосы превысит 600 метров, что позволит использовать ее для турбовинтовых самолетов и дронов, но не для истребителей или бомбардировщиков.

Известно, что остров Тритон, включенный в группу Парасель, был объектом спора между Китаем и Вьетнамом. В результате конфликта в 1974 году, Китай захватил остров, который прежде принадлежал Вьетнаму.

В рамках данного контекста, Пекин призвал страны, не являющиеся частью региона, воздержаться от военных действий и наращивания военного присутствия в Южно-Китайском море. Ван И, глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, выразил надежду на урегулирование ситуации без использования насилия.