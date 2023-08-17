Строительство осуществляется в рамках контракта между Агентством вооружений Минобороны Польши и консорциумом PGZ Miecznik, согласно соглашению, заключенному в 2021 году

Важное событие для национальной обороны: в Польше стартовал процесс создания трех новых фрегатов с целью усиления военно-морского флота. По данным TVP World, строительство уже началось.

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Церемония первого реза металла для будущего фрегата прошла на военно-морской верфи в Гдыне, Польша. Важное мероприятие посетили Мариуш Блащак, министр обороны Польши, и представители военно-промышленного комплекса Великобритании.

Проект под названием "Мечник" преобразит польский флот, обеспечив его современным вооружением для наступательных и противовоздушных задач. Министр обороны подчеркнул, что эти фрегаты сделают флот более эффективным и мощным.

Строительство осуществляется в рамках контракта между Агентством вооружений Минобороны Польши и консорциумом PGZ Miecznik, согласно соглашению, заключенному в 2021 году. Этот проект также способствует созданию около двух тысяч новых рабочих мест.

Недавно Польша провела масштабный военный парад, который считается самым значимым событием с времен холодной войны. В параде приняли участие более двух тысяч польских военнослужащих и представители стран НАТО, а также было продемонстрировано 200 единиц военной техники. Мероприятие было приурочено к годовщине Варшавской битвы 1920 года, также известной как "Чудо на Висле".