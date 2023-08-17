РАР: концерн PGZ стал лидером в Европе по производству боеприпасов





Польская Группа Вооружений (PGZ) заявила о своем новом достижении - она стала лидером европейского рынка производства боеприпасов. Глава концерна, Себастиан Хвалек, поделился этой важной новостью в эксклюзивном интервью агентству РАР.

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"У нас не только есть шанс стать лидерами европейского рынка боеприпасов, мы уже занимаем эту позицию," - подчеркнул Хвалек. Это утверждение подкрепляется не только внутренними данными компании, но и визитом еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, Тьерри Бретона, который в марте текущего года посетил европейских производителей боеприпасов, включая PGZ.

Особый интерес Бретона вызвал завод Zaklady Metalowe Dezamet S.A., о котором он заявил: "Польша обладает одними из самых крупных производственных мощностей и играет ключевую роль в обеспечении боеприпасами по всей Европе." Глава PGZ подчеркнул важность этого визита и признание роли Польши в обеспечении оборонных потребностей ЕС.

Министр обороны Польши, Мариуш Блащак, внес свою лепту в обсуждение, утверждая, что в ближайшие два года польская армия станет самой мощной в Европе. Это амбициозное заявление подчеркивает стремление страны укрепить свои оборонные возможности и сделать PGZ ключевым игроком в этом стратегически важном процессе.