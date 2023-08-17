Новая модификация комплекса «Панцирь-С» — «Панцирь-СМ-СВ» — находится на завершающем этапе испытаний

Важное обновление вооружения: Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" теперь оснащен современными гиперзвуковыми ракетами. Как уточнили в холдинге "Высокоточные комплексы", это нововведение значительно повысит эффективность комплекса. Гиперзвуковые ракеты будут дополнять обычные снаряды, делая систему "Панцирь" еще более универсальной и мощной.

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По словам представителей компании, гиперзвуковые ракеты стали неотъемлемой частью арсенала "Панциря", сосредотачивая в себе передовые возможности. В ходе разработки новой модификации "Панцирь-СМ-СВ", компания придерживалась высоких стандартов, чтобы обеспечить максимальную эффективность и надежность системы. Испытания модернизированного комплекса находятся на завершающем этапе.

Это значимое обновление также будет иметь позитивное воздействие на борьбу с ракетными системами залпового огня (РСЗО), включая систему HIMARS. По словам индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии в "Ростехе" Бекхана Оздоева, доработанный ЗРПК показал сто процентов результативности в сражении против таких ракетных систем.

Уже в мае госкорпорация объявила о завершении испытаний модифицированной версии "Панцирь-СМ-СВ". Эта версия комплекса будет предназначена как для сухопутных, так и для воздушно-десантных войск, демонстрируя универсальность и готовность противостоять разнообразным угрозам.

С этим новым обновлением "Панцирь-С" готов к современным вызовам и будет продолжать оставаться надежным и мощным элементом обороны.