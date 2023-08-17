Если что-то не пойдет не так (с)

В рамках международного военно-технического форума "Армия-2023", глава "Севмаша" Михаил Будниченко раскрыл долгосрочные планы для модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М. Крейсер, который недавно передан флоту, ожидается что будет служить на протяжении минимум 30 лет.

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Как подчеркнул руководитель, "Адмирал Нахимов" является уникальным кораблем благодаря своему техническому оснащению. Он обладает полным потенциалом проекта и способен успешно выполнять боевые задачи даже в самых сложных погодных условиях. Глава предприятия уверен, что корабль справится с вызовами любых штормов и ураганов.

Ранее сообщалось о возможном времени начала испытаний "Адмирала Нахимова". В июне Михаил Будниченко объявил, что корабль может приступить к испытаниям либо в декабре текущего года, либо в мае следующего года.

С началом 2023 года на "Севмаше" начнется отделка кают и кубриков для экипажа крейсера, согласно заявлению главы предприятия.

Интересный момент: Часть личного состава ТАРК "Петр Великий", принадлежащего проекту 1144.2, перейдет на борт модернизированного "Адмирала Нахимова" для формирования нового экипажа корабля.