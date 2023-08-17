В России создали безэкипажный катер-беспилотник как морской дрон и ликвидатор

Управляющий директор холдинга KMZ, Михаил Даниленко, на мероприятии "Армия-2023" сообщил о создании специалистами Кингисеппского машиностроительного завода уникального безэкипажного катера, разработанного на основе платформы типа "Визир". Как передает агентство РИА Новости, этот катер предназначен для различных задач и может использоваться для гибридного движения.

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Даниленко подчеркнул, что катер спроектирован с возможностью оснащения гибридным двигателем, а также оборудован крупнокалиберным пулеметом и легкими ракетами для противодействия дронам. Максимальный запас хода катера достигает 600 километров при низких скоростях, однако на больших скоростях его дальность незначительно уменьшается.

Глава холдинга также отметил, что на форуме был представлен гидрографический катер ГРК 700 "Визир", который способен проводить обследование прибрежной зоны и дна. Катер выполняет функции носителя гидролокационного оборудования и эхолота для снятия обстановки. Важным аспектом является наличие алгоритма возврата на базу, что имеет значение для его использования без экипажа.

Ранее было объявлено о создании боевого модуля "Нарвал", разработанного для борьбы с морскими дронами. Этот модуль также был представлен на выставке "Армия-2023".