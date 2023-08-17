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Глава STRATCOM доволен прогрессом в созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты
А также бомбардировщика B21 Raider и подводной лодки

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Глава стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США, Энтони Коттон, поделился положительной оценкой продвижения работ над новыми боевыми системами. Коттон выразил удовлетворение ходом создания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), подводной лодки Columbia и стратегического бомбардировщика. Сообщение об этом поступило от РИА Новости.

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Коттон отметил, что программа разработки самолета шестого поколения, B-21, продвигается успешно. Он выразил уверенность в достигнутых хороших результатах, также отметив значимость работы над подлодкой Columbia.

Помимо этого, представитель Пентагона подчеркнул расширение возможностей применения МБР Sentinel. Комментируя ситуацию, он подчеркнул, что несмотря на это, ракета Minuteman III, которая состоит на вооружении ВВС США, продолжает демонстрировать высокую эффективность.

Относительно разработки гиперзвукового оружия, Коттон выразил признание трудностей, с которыми сталкивается Вашингтон в этой области. Он объяснил данное положение недостатком квалифицированных кадров.

Энтони Коттон также сообщил, что США исследуют вопросы укомплектованности ядерных сил страны, особенно в свете приближающегося истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году.

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