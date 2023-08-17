Пентагон сообщил об обеспокоенности военно-ядерными разработками Китая

Глава стратегического командования (STRATCOM) Пентагона Энтони Коттон выразил обеспокоенность военно-ядерными разработками Китая. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты считают серьезным вопросом развитие ядерных возможностей Пекина.

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Коттон объяснил, что Китай опирается на богатый опыт США и России при разработке своих вооружений. По его словам, КНР даже имеет потенциал создать системы, которые аналогичны тем, что разрабатываются и модернизируются Вашингтоном и Москвой.

Глава STRATCOM подчеркнул, что вызывают беспокойство абсолютно все ядерные системы, которыми может заняться Китай. Он отметил, что страна планирует использовать накопленные знания за последние 70 лет и воплотить их в новых разработках.

«Мы этим занимаемся 70 лет, а они думают, что могут начать с чистого листа и взять лучшие из наработок», — заявил Коттон.

Ранее он также выразил удовлетворение работой по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), подводной лодки и стратегического бомбардировщика в Соединенных Штатах.