Африканский союз отказался от применения силы в Нигере

Согласно информации, предоставленной Le Monde, Совет мира и безопасности Африканского союза принял решение отказаться от использования военной силы в отношении мятежников в Нигере. Данное решение свидетельствует о несогласии со стороны некоторых стран с интервенцией в конфликт.

реклама

Источник издания отмечает, что ряд стран отказалось поддержать данное военное вмешательство, придерживаясь мирного диалога в качестве приоритетного метода решения конфликта. Это несогласие также поставило Совет мира и безопасности в противоречие с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), который готовил вооруженные силы к действию.

Кроме того, было принято решение о временной приостановке участия Нигера в деятельности Африканского союза. Подробности данного решения ожидаются в ближайшее время, когда будет опубликовано официальное коммюнике.

Ранее лидеры мятежа в Нигере объявили о своей готовности разрешить ситуацию дипломатическим путем с государствами ЭКОВАС, которые осудили их действия и выразили намерение вмешаться в конфликт вооруженным путем.

Напомним, что переворот в Нигере произошел 26 июля, когда президентская гвардия свергла президента Мохамеда Базума.