Стали известны подробности задержания подозреваемых в шпионаже в Британии

Трое граждан Болгарии были задержаны в Великобритании по обвинению в шпионаже в пользу России. Их ложное представление себя в качестве журналистов американских телекомпаний стало ключевым элементом их действий, как сообщает издание The Times.

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Сотрудники Скотленд-Ярда, занимающиеся расследованием этого инцидента, обнаружили, что подозреваемые использовали поддельные пресс-карты и специальную одежду для телеканалов Discovery и National Geographic. Эти поддельные аккредитации служили для проведения операций слежки, цель которых оставалась скрытой.

Ранее британские правоохранительные органы произвели арест трех граждан Болгарии по подозрению в причастности к деятельности российских спецслужб. По оценке британских властей, у задержанных были поддельные паспорта различных стран, включая Великобританию, Болгарию, Францию и Италию.

Следствие продолжает работу над выяснением обстоятельств и мотивов действий задержанных лиц, а также связей с российскими спецслужбами.