Китай должен занять более сильную позицию

В ходе своего визита в Китай, Глава Министерства иностранных дел Дании, Ларс Локке Расмуссен, выразил надежду на более активное участие Китая в обсуждении ситуации вокруг России. По информации агентства Reuters, Расмуссен призвал китайских лидеров занять более решительную позицию в этом вопросе.

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«Нам необходимо, чтобы Китай принял более стойкую позицию», — подчеркнул Ларс Локке Расмуссен на пресс-конференции в Шанхае. Он отметил, что, несмотря на то, что президент России Владимир Путин проявляет небольшую реакцию на позиции европейских лидеров, мнение китайского руководства, возглавляемого Си Цзиньпином, может оказать влияние на развитие ситуации.

Важно отметить, что ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с китайским коллегой Ли Шанфу в рамках ХI Московской конференции по международной безопасности. Сообщается, что встреча была посвящена обсуждению военного сотрудничества между Россией и Китаем.

После завершения встречи в Москве, министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл в Минск. В аэропорту белорусской столицы его встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Этот шаг подчеркивает важность дипломатических связей и сотрудничества между странами в сфере безопасности и обороны.