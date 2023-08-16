Глава Минобороны Австралии Марлз в шутку уступил пост вратарю сборной по футболу

Министр обороны Австралии Ричард Марлз сделал неожиданный и забавный шаг, который вызвал массу внимания в социальных сетях. В видеоролике, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter), Марлз заявил о своем решении уйти с поста министра обороны. Его «наследником» он назвал Маккензи Арнольд – вратаря женской национальной сборной Австралии по футболу. Такой ход стал реакцией на полуфинал чемпионата мира по женскому футболу, где Австралия готовится сразиться с командой Англии.

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«Вечером наша страна окажется перед лицом серьезной угрозы, исходящей от нашего давнего противника, и я понимаю, что не смогу защитить ее в этот момент. Поэтому я исполню свой священный долг и покину пост министра обороны, уступив его Маккензи Арнольд», — сказал Марлз в видео, в котором чувствовалось шутливое настроение. Он также выразил надежду, что на следующий день Арнольд вернет ему ключи от кабинета министра.

Подобная нестандартная ситуация вызвала смех и интерес со стороны общественности. Особенно это актуально в свете проходящего чемпионата мира по женскому футболу, который проходит в этом году в Австралии и уже насыщен сенсационными моментами. Например, бразильская женская футбольная сборная впервые с 1995 года не прошла групповой этап чемпионата, что добавляет некоторой неожиданности в турнирную таблицу.