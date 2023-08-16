"Цой - жив" на современный лад; будущее, которое мы заслужили

Министр иностранных дел Северной Кореи, Цой Сон Хи, подчеркнула рост стратегического сотрудничества между КНДР и Россией. В соответствии с информацией, предоставленной РИА Новости, так она выразила свою оценку тесным связям двух стран.

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В честь 78-й годовщины освобождения Кореи, Цой Сон Хи направила поздравительную телеграмму Сергею Лаврову. В этой телеграмме она отметила удовлетворение от укрепления стратегического и тактического взаимодействия между КНДР и Россией.

Недавно президент России Владимир Путин также отправил поздравления лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня освобождения Кореи. Путин подчеркнул символичность праздника и важность мужества как красноармейцев, так и корейских патриотов. Он отметил, что это время стало отправной точкой для установления дружественных отношений и сотрудничества, что сегодня является фундаментом для развития взаимоотношений между двумя странами.