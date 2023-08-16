Shot: Путин и Эрдоган могут встретиться 31 августа, эта дата согласовывается

В соответствии с сообщением, опубликованным на Telegram-канале Shot, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган планируют встретиться 31 августа. Информация о возможной дате встречи появилась со ссылкой на неназванный источник. Пока эта дата находится на стадии согласования. Источник отметил, что небольшие детали остаются для уточнения.

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В ближайшие дни президент России Владимир Путин собирается посетить Турцию, как сообщила турецкая газета Milliyet. По словам осведомленного источника, дипломатические усилия Турции в рамках черноморской зерновой инициативы стали более активными, предшествуя этому важному визиту. Это свидетельствует о том, что страны сосредотачиваются на решении совместных проблем и укреплении сотрудничества в различных областях.

Ожидается, что встреча между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом в конце августа будет важным событием, в рамках которого обсудятся ключевые вопросы сотрудничества, региональной стабильности и международной безопасности.