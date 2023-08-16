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Yeni Safak: Швеция выдала Турции только четырех из 70 запрошенных к экстрадиции лиц
Остальные связаны с Рабочей Партией Курдистана

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Швеция приняла решение подойти к вопросу о передаче лиц, запрошенных Турцией к экстрадиции, с осторожностью и взвешенностью. По информации, опубликованной в издании Yeni Şafak, из 70 запрошенных лиц Швеция согласилась передать лишь четверых. Среди них Махмут Тат, осужденный за "членство в террористической организации", и еще трое преступников: Мехмет Кокулу, осужденный за торговлю наркотиками, а также Окан Кале и Омер Камиль Алтын, которые были признаны виновными в мошенничестве.

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Однако остальные лица, требуемые Турцией, находящиеся в Швеции, не будут экстрадированы. Причина кроется в том, что многие из них связаны с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции, а также с организацией оппозиционера Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Вместо этого Швеция обязуется разработать эффективный механизм борьбы с терроризмом, включая меры, направленные на предотвращение деятельности этих запрещенных организаций на своей территории.

Помимо этого, важным вопросом для Швеции является её стремление к вступлению в НАТО. Однако последний инцидент, связанный со сжиганием Корана, может оказать серьезное воздействие на этот процесс. Акция сожжения Корана вызвала широкий общественный резонанс и ставит под угрозу устремления Швеции к членству в альянсе. 

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