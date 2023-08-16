В его возрасте не помнить все подряд - совершенно не удивительно

Президент США Джо Байден оказался в центре скандала после публичного выступления, в ходе которого были выявлены несколько ложных утверждений, касающихся его биографии и ряда важных вопросов. Газета The New York Post (NYP) сообщает, что Байден исказил информацию о своем рождении, утверждая, что его дедушка скончался за шесть дней до его рождения, хотя, по данным NYP, это произошло более года до этого момента.

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Кроме того, президент дал неверную характеристику своему отцу, назвав его «парнем со средним образованием», в то время как на самом деле его отец получил образование в Университете Джонса Хопкинса.

Важной ошибкой стало утверждение Байдена о сокращении федерального долга на 1,7 триллиона долларов. Данные NYP указывают на увеличение государственного долга США на почти 5 триллионов долларов с момента его инаугурации.

Неоднократные заблуждения президента также подняли волну критики. Недавно он перепутал Украину с Россией в своем комментарии о членстве в НАТО, что вызвало смешанные реакции в обществе.