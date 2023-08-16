Сбежавший в КНДР солдат США пожаловался на жестокое обращение и расизм в армии

Сбежавший американский солдат Вооруженных сил США, Трэвис Кинг, обратился за убежищем в Северной Корее, указав на жестокое обращение и расизм в американской армии в качестве причин своего решения. Согласно сообщению Reuters, в ходе расследования северокорейская сторона подтвердила, что Кинг перешел границу в надежде на более человечное общество.

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Слова Трэвиса Кинга подтверждают его недовольство условиями внутри американской армии, а также расовой дискриминацией, с которой он столкнулся. По словам северокорейской стороны, Кинг готов искать убежище в Северной Корее или даже в другой стране, так как он разочарован "неравным американским обществом".

Инцидент стал известен, когда Трэвис Кинг незаконно пересек границу между Южной и Северной Кореей, находясь в демилитаризованной зоне. По данным Reuters, агентство сообщило, что американское командование планировало применить дисциплинарные меры к солдату за нарушение порядка.