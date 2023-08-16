Нетрудно догадаться, что ответил Иран

В рамках последних двусторонних переговоров, прошедших в Катаре и Омане, Соединенные Штаты Америки сделали призыв к Ирану: прекратить поставки боевых дронов в Россию. Инсайдерская информация, полученная британской газетой The Financial Times (FT) от высокопоставленных иранских чиновников, раскрывает важные аспекты этой дипломатической инициативы.

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Информатор, близкий к переговорной команде Ирана, отмечает, что ранее Тегеран неоднократно высказывал просьбы Москве прекратить использование иранских беспилотных летательных аппаратов в украинском конфликте. Однако американские делегаты на переговорах подчеркнули необходимость принятия более конкретных мер, выразив исключительное требование – полной остановки поставок дронов и компонентов для них.

Это развитие событий в контексте глобальной политики стало последовательным продолжением давления на Иран. Канада уже расширила меры санкций в отношении Ирана из-за предполагаемых поставок боевых дронов в Россию. Новые ограничения, введенные Канадой, охватывают семерых человек, которых страна считает ответственными за активности, угрожающие международному миру и безопасности. Эти действия также представляют серьезные и систематические нарушения прав человека в Иране, считает Канада.